Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела образования Бурлинского района Орынбасар ТУЛЕМИСОВ, несколько детей из второй смены пожаловались школьному врачу на боли в животе. Врач спросил у детей в классе, есть ли у кого еще жалобы. И дети ответили, что у них тоже болят животы. - Дети сразу же были доставлены в больницу. Приехали областные врачи-инфекционисты, взяли необходимые анализы, после чего выяснилось, что никакого отравления не было, - сообщил Орынбасар ТУЛЕМИСОВ. - Дети находились под наблюдением врачей с 18.30 до 12 часов ночи. Хочу отметить, что никого из них не рвало, жидкого стула не было и невысокая температура была только лишь у одной девочки, потому что она страдает хроническим гастритом.