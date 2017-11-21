В Астане состоялся XII Внеочередной Съезд Коммунистической Народной Партии Казахстана. Как отметил секретарь ЦК КНПК Мажилиса Жамбыл АХМЕТБЕКОВ, мероприятие началось с очень приятной миссии. Перед началом Съезда коммунистическая партия вручала партийные билеты своим новым сподвижникам.
Если несколько лет назад ряды КПНК составляли около 50 тысяч коммунистов, то сейчас ее численность увеличилась более чем вдвое. Почетную церемонию вручения документов исполнил лидер парламентской фракции «Народные коммунисты» Владислав КОСАРЕВ.
После торжественной части участники оперативно перешли к рабочей. О значении наследия Великой Октябрьской Социалистической революции для стран Средней Азии и Казахстана в частности рассказал в своем выступлении секретарь ЦК КНПК, доктор исторических наук Дмитрий ЛЕГКИЙ. Он отметил, что столетний юбилей этого уникального события вызвал небывалый взрыв интереса к его истории. Причем, коснулось это не только стран СНГ, но и всего мира. Казахстан здесь тоже не стал исключением. И, да, вопрос по-прежнему представляет собой огромный массив исследований для ученых и, несмотря на прошедшее столетие, до сих пор остается открытым.
- На официальном уровне власти просто замалчивают проблему, - отмечает Легкий. - А неофициально в СМИ и социальных сетях многочисленные злопыхатели пытаются всячески исказить значение Великого Октября и всей истории для суверенного Казахстана. Впрочем, отличились здесь не только казахстанцы – практически весь эфир российского телевидения последнего времени заполнен странными антиреволюционными пропагандистскими поделками. «Демон революции», «Троцкий», «Крылья империи» - это далеко не полный список сомнительной кинопродукции, призванной в дни юбилея дискредитировать идею Великого Октября.
Стоит ли казахстанцам верить таким «шедеврам», это вопрос второй. Именно для народов Востока революция имела решающее значение.
- Право нации на самоопределение пытался брать на вооружение целый ряд политических групп, - подчеркнул Легкий. - И анархисты, и эсеры, и многочисленные национальные партии. Но только партия большевиков на законодательном уровне и в практической плоскости сумела претворить все идеи в жизнь.
По мнению многих историков, если бы большевики не пришли к власти в 1917 году, многих стан СНГ в нынешних границах просто бы не существовало. И отрицать сейчас это, даже в угоду современной конъюнктуре, совершенно бессмысленно. Однако такие попытки делаются.
Если говорить о Казахстане, то, увы, следует признать, что здесь постарались замолчать не только юбилей Революции, но и состоявшееся в прошлом году 80-летие образования КазССР,
- Это эпохальная страница в истории казахской государственности, уточнил в своем докладе Легкий. - Но полное игнорирование юбилейной даты - это уже не история, а политика. Причем большая политика. Кто и зачем пытается стереть из памяти народа такую важную страницу ее истории? Юбилейной даты днем с огнем не найдешь ни в серии юбилейных памятных монет Нацбанка РК, ни в стандартной серии почтовых марок Казпочты, ни в знаменательных памятных датах Казахстана на 2016 год.
Коммунист уверен, что такой подход - это не признак исторической неграмотности – все намного хуже. Это сознательная попытка вычеркнуть из истории Казахстана 70-лет, прожитых в составе Советского Союза.
Впрочем, вычеркивать при подобном раскладе придется многое. Например, потребуется неблагодарно забыть, что до революции ¾ местного населения было неграмотным, а большевики за десяток лет решили проблему. К 39 году количество грамотного населения в стране достигло 84 процентов. Вот только в современных учебниках об этом почему-то не пишут.
- Для всех без исключения народов мира очень важно знать правду о Великом Октябре, о реальном социализме, о великом подвиге народа, взявшегося построить социалистическое общество, - резюмировал Дмитрий Легкий. - Удаление с исторической арены Советского Союза не без помощи внешних сил и предательства высших партийных бюрократов, это тоже, правда.
Впрочем, как показывает история, социалистический путь развития жив до сих пор. СССР просуществовал 70 лет, и стал второй экономикой мира. Затем эстафету принял Китай.
- То есть на протяжении века мы видим, что социалистическая система занимает лидирующие позиции в мире, - подытожил Легкий.
За что боролись?
О роли Великого Октября в мировом масштабе немало говорили и гости Съезда. Председатель ЦС СКП-КПСС, секретарь ЦК КПРФ, член Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек ТАЙСАЕВ. Он передал делегатам съезда наилучшие пожелания от КПРФ и лично от ее лидера Г.А. Зюганова, вручил руководству КНПК копию Знамени Победы и наградил часами с символикой КПРФ почетного Секретаря КНПК Владислава КОСАРЕВА в честь его 80-летия. Здесь же он высказал надежду, что это знамя займет свое почетное место в числе знамен с партийной символикой КНПК.
Кроме того, Казбек ТАЙСАЕВ, в своем торжественном выступлении не преминул заявить, то Казахстан и Россию объединяет многовековая общая история. И зачеркивать ее нельзя.
- Наши народы всегда поддерживали друг друга, - провозгласил он. - Мы уверены, что союз братских народов состоится. Другого пути развития у нас с вами нет, - отметил Тайсаев.
О беспримерных достижениях и трагических ошибках Советского Союза рассказал собравшимся глава столичного Горкома КНПК Марат АУБАКИРОВ. Впрочем, как он сам уточнил в своем выступлении, многие казахстанцы помнят и оценивают жизнь в СССР исходя из личного опыта. Так что здесь следует соблюдать объективность в оценках. И формировать аналогичное отношение к прошлому у нового поколения.
- Мы получили бесплатное образование, - напомнил глава Горкома Астаны. - Мы не стояли в очереди за работой. Медицина, социальные вопросы - все решалось на уровне государства. И об этом, конечно же, по прошествии стольких лет, мы должны рассказать нынешней молодежи.
Если трагические страницы истории в развитии страны у нас вспоминают часто, то говорить о советских победах почему-то просто не принято. Аубакиров призвал казахстанцев брать пример с российских коллег.
- Наверное, нашей республиканской партийной организации следует перенять опыт наших российских соратников в проведении празднования 9 мая, дня Великой Победы, - предложил он. - Мы должны проводить его, как один из главных праздников нашей организации. Не ограничиваться чествованием ветеранов войны, а проводить большие масштабные мероприятия.
Коммунист считает, что такой подход требуется, прежде всего, для того, чтобы объяснить казахстанской молодежи значение этого великого события. И немалой роли в нем коммунистической партии тогда еще единой советской страны.
Председатель совета ветеранов КНПК, кандидат исторических наук, Александр ХОЛОДКОВ был еще более категоричен. В частности, он заявил, что называть социалистический строй нежизнеспособным - это противоречить политической логике.
- Социализм еще никто не построил, - напомнил он. – Мы даже не смогли решить проблем переходного периода. Пока что по социалистическому пути дальше всех прошел Китай. Но и ему еще далеко до финиша.
Также Холодков провел краткий исторический экскурс, в котором доступно объяснил, почему в 1917 году в Российской Империи, из всех многочисленных политических сил (а тогда в РИ насчитывалось около сотни политпартий) победили именно большевики.
- В отличие от большевиков, другие партии боролись не с системой, - определил он. – А большевики строили свою, направленную не на получение политической власти партии, а на соблюдение интересов трудового народа.
Соответственно в 1991 году наши граждане потеряли не просто великую страну, они потеряли, точнее, разрушили социалистическую систему.
- Нам надо разобраться, за что боролись рядовые коммунисты-большевики, что за советскую власть строили, чего добились, какие ошибки совершили, и чего нам не надо повторять снова, - резюмировал Холодков.
И еще одну, совершенно резонную, объективную и нетривиальную идею высказал в финале съезда первый секретарь обкома Северо-Казахстанской области Сергей МАРТЕМЬЯНОВ.
- Очень важно, наверное, вдохновлять, - заявил он. – Вдохновлять народ на большие дела, это то, что всегда было присуще коммунистам. Мы говорим даже не о мотивации, а об вдохновении. Это комсомольские стройки, это великие свершения. Это не только решение каждодневных задач. Нужно озвучивать то, что сможет поднять население, нет, не на борьбу, но на созидание. На созидание сильного демократического, социального государства, о котором мы постоянно говорим.
По завершению Съезда состоялось награждение юбилейными медалями КНПК в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Пресс-служба ЦК КНПК
