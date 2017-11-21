Нурболат УРНАЛИЕВ заявил, что хотел завладеть только 25 млн тенге, с которыми его задержали сотрудники антикоррупционной службы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 21 ноября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам состоялся допрос подсудимого - бывшего сотрудника департамента госдоходов Нурболата УРНАЛИЕВА, которого обвиняют в получении взятки в сумме 101 млн тенге.
По словам подсудимого, он признает свою вину частично.
- С Прокудиным я познакомился еще в 2013 году на свадьбе своего родственника. Тогда Прокудин помогал брату моей жены в организации торжества. После этого мы стали общаться. Он знал, что я работаю в ДГД, но я сам лично об этом не говорил. В декабре 2016 года или в начале 2017 года Прокудин позвонил мне и рассказал, что у него идут судебные разбирательства и попросил помочь решить эту проблему за денежное вознаграждение. Тогда я сам понимал, что никаких полномочий у меня нет, и я решил сказать, что помогу, но при этом забрать деньги себе. Я сказал, что цена вопроса - 20 млн тенге, и он ответил, что ему надо подумать, - рассказал Урналиев.
Также подсудимый пояснил, что через несколько дней Прокудин вновь обратился к нему и сказал, что согласен. Тогда Урналиев поднял сумму до 25 млн тенге, с которыми его в последующем и задержали.
- В день задержания я поехал в аэропорт провожать жену с детьми в Астану, они улетали в гости к родственникам. В это время мы и встретились с потерпевшим, он передал мне деньги, и меня задержали. Что касается того эпизода, где я якобы получил документы от следователя ДГД Курманова, то могу пояснить суду, что с Курмановым мы были мало знакомы и никогда тесно не общались, только лишь здоровались на работе и все, - сообщил Нурболат УРНАЛИЕВ.
На вопрос прокурора о том, что в стенограмме в деле Урналиев признает то, что ранее получал от Прокудина 76 млн тенге, подсудимый ответил, что не уверен, что на записи его голос и с этим доказательством не согласен.
Также сторона обвинения выяснила у подсудимого, откуда в его доме были 20 млн тенге, которые украли в апреле 2017 года.
- Это были деньги моей супруги. Она их заняла у родственников. Об этом я узнал уже после того, как нас обокрали. В тот день жена с двумя детьми была в Аксае, а я был со старшей дочерью. Утром она ушла в школу, а я уехал на работу. Приехав в обед, я не смог открыть дверь ключом, так как она была заперта. Дверь мне открыла дочь, она была сильно напугана. Дома все было разбросано, а около двери стоял телевизор. Тогда я вызвал полицию и написал заявление. Тогда-то я и узнал, что деньги в сейфе были не личные сбережения супруги. Она их брала на открытие еще одного магазина. Жена занимается бизнесом, но я не лезу в ее дела, - заявил Урналиев.
Подсудимый при допросе пояснил, что признает свою вину только по статье "Покушение на мошенничество", а то, что по последнему эпизоду ему вменяют еще и подстрекательство, не согласен, так как предприниматель сам обратился к нему за помощью и предложил деньги.
Потерпевший Алесандр ПРОКУДИН представил на суде бумаги, подтверждающие его финансовые возможности. Это были документы на получение дивидендов с 215 года и выписки со счета его личного ИП.
Напомним
, 13 июля на трассе Уральск-Аксай был задержан сотрудник ДГД ЗКО за получение взятки в 101 млн тенге. 7 ноября в суде был допрошен предприниматель, который дал взятку. Он рассказал, когда и за что отдавал крупные суммы денег Нурболату УРНАЛИЕВУ.