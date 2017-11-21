Иллюстративное фото из архива МГ Специалисты охраны общественного здоровья, медики и религиоведы, провели подворовой обход каждого отказника, и побеседовали о важности иммунизации. Такой рейд проводится регулярно, и дает свои результаты. В Этом году после разговора со специалистами родители 48 детей все-таки дали свое согласие на прививки. Надо отметить, что заставить родителей делать прививки своим детям никто не может, это право каждого. Но специалисты все-таки рекомендуют делать вакцинацию. Если ребенок не привит вовремя, и родители откладывают поход в поликлинику, то чем старше он становится, тем больше вероятности того, что у него будут осложнения, говорят специалисты. Необходимо добавить, что были случаи, когда после вакцинации дети становились инвалидами, или вовсе погибали, и несмотря на то, что случаи эти довольно редкие, они все же имеются. Специалисты говорят, родители отказываются от прививок, потому что на их умы влияет интернет. - В основном это псевдоролики, которые они часто просматривают по интернету. Они не знают о том, что, например, такой инфекции, как полиомиелит, сейчас не существует благодаря вакцине, нет такого заболевания, как дифтерия, тоже благодаря прививкам. Сейчас у нас среди детей растет коклюш, пять случаев уже подтверждены. Это уже больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это очень тяжелое заболевание, осложняется удушьем, в основном проявляется у не привитых детей, возможен смертельный исход. Всего в этом году мы привили против гриппа бесплатно 29 292 человека, туда входят взрослые, которые состоят на учете с хроническими заболеваниями, дети, медработники и беременные, - рассказала ведущий специалист эпидемиологического отдела ДООЗ ЗКО Гульмира ЖУРМАГАМБЕТОВА.