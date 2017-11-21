3-летний Алтынбек НУРБОЛАТ получил ожог пищевода в 2016 году, когда по неосторожности выпил чистящее средство для кастрюль, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам мамы мальчика Магиры ТАТЫГУЛОВОЙ, 23 ноября они с сыном оправляются на лечение в Беларусь. - Мы собрали нужную сумму для поездки в Минск. Нам нужно было порядка 500 тысяч тенге. Половину нам помогли собрать неравнодушные люди и оставшуюся сумму оплатит благотворительный фонд, куда перечислил деньги один из доброжелателей, - пояснила мама. - Нам надо будет ездить в Минск на протяжении определенного времени. Когда именно будет следующая поездка - мы пока не знаем, дату скажут врачи после прохождения баллонной дилитации. Мама мальчика также рассказала, что Алтынбек ходит в садик, но если у него опять начинается рвота, то они проходят в Уральске ФГДС, чтобы желудок принимал пищу. - Хочу выразить благодарность всем, кто не остался в стороне и помог нам поехать на лечение, - заключила Магира ТАТЫГУЛОВА. Напомним, мама 3-летнего Алтынбека НУРБОЛАТА обратилась в редакцию "МГ" и рассказала, что ее сыну требуется срочная операция по лечению ожога пищевода, который он получил в 2-летнем возрасте.