Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла рано утром 18 ноября в подъезде дома №20 в 5 микрорайоне. Житель дома обнаружил человека, лежащего без сознания в подьезде. Он сразу вызвал скорую помощь. Как сообщили на станции скорой помощи, вызов на пульт диспетчера поступил 18 ноября в 07.21. Прибывшая бригада констатировала смерть 34-летнего жителя Актау. В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, что по факту происшествия ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК - "Убийство". - Личность убитого установлена. Это житель Актау 1983 года рождения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие совершенного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в ведомстве. Родственники убитого мужчины объявили вознаграждение - миллион тенге за информацию о преступнике.