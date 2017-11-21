По словам президента областной федерации жекпе-жек Мадихана БЕКБЕНБЕТОВА, на чемпионат мира в Атырау прибудут спортсмены из порядка 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. - Чемпионат будет проходить в 10 весовых категориях — рассказал Мадихан БЕКБЕНБЕТОВ. – Помимо приглашенных спортсменов, мы готовим зрелищную шоу-программу для зрителей с участием звезд эстрады и спорта. Стоит отметить что чемпионат мира по жекпе-жек в Казахстане проводится впервые.