Иллюстративное фото из архива "МГ" Проект по строительству дорожных развязок начал реализовываться 3 года назад. Первый в Уральске съезд при повороте направо действует на перекрестке улиц Сырыма Датова и Московской. Вместо того, чтобы ждать на светофоре зеленого сигнала при повороте направо, водители могут воспользоваться специальным съездом. По словам водителей, это удобно и значительно экономит время. - Мы планируем оборудовать съездами при повороте направо четыре перекрестка - на углу улиц Сырыма Датова и Гагарина, Сырыма Датова и проспекта Абулхаир хана, Шолохова - С. Тюленина, улицы Айтиева-проспекта Евразия. На перекрестке улиц Сырыма Датова и Гагарина работы уже начались. Подрядчик – ТОО «Бирлик». Стоимость проекта составляет 107 млн тенге. Сейчас сотрудники подрядной организации демонтируют входные группы в подземные переходы. Они мешают обустройству правых поворотов, - сообщил заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска Бекжан ТУКЖАНОВ.