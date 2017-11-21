Иллюстративное фото из архива "МГ" Из материалов дела стало известно, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в ссоре забил собутыльника лопатой до смерти. - Инцидент произошел в недостроенном здании в селе Кызылтобе 2 Мунайлинского района. Двое мужчин сидели и распивали алкоголь. В результате ссоры подсудимый взял в руки лежащую рядом лопату и нанес множественные удары по голове приятелю. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения, закрытый перелом черепа. От полученных травм, несовместимых с жизнью, он скончался,- сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам области. Приговором суда мужчина признан виновным в совершенном убийстве. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.