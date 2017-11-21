Заболевание передается через прямой контакт с мышами, или же через продукты питания, по которым бегали грызуны. Также вероятность заражения высока при вдыхании пыли, загрязненной выделениями грызунов. Геморрагическая лихорадка проявляется повышением температуры до 40 градусов, тошнота, рвота, боли в животе и пояснице. Особо бдительными нужно быть тем, кто живет на дачных участках или в частных домах. - Соблюдать правила личной гигиены необходимо, если выезжаете в лесные массивы, или работаете в огороде, после этого нужно мыть руки. Продукты желательно хранить в закрытых тарах, овощи и фрукты нужно обрабатывать, а воду обязательно кипятить, - пояснила главный специалист УООЗ г. Уральск Латифа ГИЛЯЖЕВА.