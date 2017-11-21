Жуткая история гибели 20-летней Данары Кайып, которая сбежала к жениху в Атырау, дополняется новыми подробностями, сообщает телеканал КТК. Скриншот с видео По словам матери погибшей девушки, Данара познакомилась с будущим мужем в социальных сетях. А весть о том, что у возлюбленного есть жена и дети, украденная невеста узнала от несостоявшегося свекра. - Когда Данара к ним собиралась, то к ней позвонил отец ее жениха. Он сказал: «Ты нам не нужна, наш сын собирается сойтись со своей первой женой». А она ответила, что ей Биржан про это ничего не рассказывал, - рассказывает Инжу УТЕШЕВА. Самого так и несостоявшегося жениха Биржана родители Данары видели лишь раз – он помог привезти тело девушки в отчий дом, после чего сразу уехал, не дожидаясь похорон. На вид мужчине около 30 лет, с их дочерью он познакомился в соцсетях. - О том, что Данара собирается выйти замуж, родители девушки узнали по телефону, когда ее уже "украл" жених. Однако по казахскому обычаю отправлять родственника с вестью о том, что невесту украл ее будущий муж и что нужно готовиться к свадьбе, семье КАЙПОВЫХ никто не собирался. По словам Инжу УТЕШЕВОЙ, мамы погибшей девушки, она еще не была на могиле дочери. Проведать ее, по обычаям, можно будет только после 40 дней. Напомним, что 20-летняя студентка из Актобе покончила с собой, узнав о том, что у ее будущего мужа уже есть жена и двое детей. ДВД Атырауской области расследует гибель девушки. Заведено уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".