В Казталовском районном суде рассмотрели дело об административным правонарушении в отношении местной жительницы. Её несовершеннолетний сын во второй раз находился вне дома в ночное время.

Суд установил, что 17-летний подросток после 23:00 находился вне дома, на улице Аксикова села Жалпактал.

Постановлением суда мать несовершеннолетнего признали виновной по части 3 статьи 442 КоАП РК «Нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей». Ей назначили штраф в 16 905 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.