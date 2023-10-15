Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы выступил на вечере бокса в Розенберге (США, штат Техас), сообщает Sports.kz.

https://www.youtube.com/watch?v=zH9cfo2UoHM

Алимханулы провел объединительный бой в среднем весе с немцем Винченцо Гуальтьери — на кону стояли пояса чемпиона мира по версиям WBO и IBF. Этот поединок был рассчитан на двенадцать раундов и закончился победой боксера из Казахстана техническим нкоаутом в шестом.

Таким образом, Жанибек Алимханулы одержал пятнадцатую победу в профессиональной карьере и добавил к своему поясу WBO еще и титул IBF. Винченцо Гуальтьери потерпел первое поражение на профи-ринге и лишился своего пояса.