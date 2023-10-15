Ремонт подъездной дороги к селу Кумтогай начали в текущем году.

Дорогу протяженностью 26 километров поделили на два участка. Отрезок с 0 по 13 километры своевременно заасфальтировали и ввели в эксплуатацию. Между тем ремонтные работы на участке с 13 по 26 километры все еще не завершены. Асфальтовое покрытие уложено на восьми километрах. Строительно-монтажные работы ведутся медленно и из-за плохой погоды есть риск не завершить проект в текущем году.

Представители подрядной организации ТОО «NTiger» пытались оправдать свою нерасторопность, ссылаясь на разные причины, однако были предупреждены об ответственности за несвоевременное исполнение договорных обязательств.

В селе Курылыс другая подрядная организация ТОО «Абай-Б» также не завершила вовремя ремонт подъездной дороги протяженностью 6,9 км. Асфальтовое покрытие было уложено на 3,5 км автодороги, а после строительные работы остановились.

Незавершенным остается и проект по ремонту автодороги «Иргиз-Кутиколь» на участке 0-30 км. Подрядчиком на данном объекте также является ТОО «Абай-Б».

В настоящее время в суд направлено исковое заявление о признании данной подрядной организации недобросовестным поставщиком услуг в связи с несвоевременным проведением строительных работ.

Аким области поручил уполномоченным органам продолжить работу по максимально оперативному решению проблемы простаивания работ по строительству и ремонту автомобильных дорог.