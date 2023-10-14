По информации пресс-службы МЧС РК, 14 октября в городе Зайсан по улице Бокажанова в одноэтажном здании общественной бани произошел разрыв отопительного котла, (на твердом топливе) в результате чего погиб человек. По предварительной информации это был владелец объекта.



Сотрудниками скорой помощи в медучреждение были доставлены мужчины 1984 и 1991 годов рождения.

Посетителей бани на момент происшествия не было.



На месте находятся сотрудники ДЧС ВКО, которые производят разбор частично обрушившегося здания. Мобилизованы все службы, местные исполнительные органы, уточнили в ведомстве.