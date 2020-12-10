Машкевич Александр Антонович спонсировал мероприятие «Таглит в цветущей пустыне», в котором поучаствовало восемьсот человек из стран бывшего СНГ. Они получили потрясающие впечатления в течение десяти дней путешествия. Во время пути участники «Таглит» изучали современную жизнь Израиля, получили возможность непосредственного общения с израильтянами. Удивительным знакомством с израильской природой была ночь, проведенная среди пустыни.
Данный комплекс тревел-мероприятий ориентирован на раскрытие своей культурной еврейской идентичности и установление непосредственных, живых связей с Израилем и его людьми. С другой стороны, практика «Таглита» помогает развивать туристический бизнес в регионах Израиля, отмечает Александр Машкевич
.
Машкевич: «Таглит» вызвал настоящий «скандал» как один из лучших способов открытия культуры Израиля
Молодежь еврейского происхождения традиционно приглашается в эту поездку, чтобы погрузиться в культурную атмосферу Израиля, ведь в переводе с иврита «таглит» означает «открытие», – сообщает Машкевич Александр Антонович. И это действительно открытие для себя родной культуры, языка и традиций. Также это и открытие самих себя как евреев не только по происхождению, но и в силу собственного самоощущения.
Поэтому в поездку и отправляют молодежь – ведь их идентичность только формируется, считает Александр Машкевич. Конечно, во время путешествия скандал между молодыми людьми неизбежен. Ведь все они активные и общительные, имеют собственные интересны, поэтому иногда возникают безобидные споры. В поездке участники «Таглита» пробуют местную кухню, наслаждаясь необычными и экзотическими израильскими блюдами, а также участвуют в семинарах и мастер-классах.
Например, проводится мастер-класс по традиционным еврейским инструментам и музыке. Во время поездки на велосипедах в окрестностях Ашкелона туристы могут поближе познакомиться с жизнью жителей сельскохозяйственных израильских общин – кибуц.
Машкевич Александр Антонович: ЕАЕК спонсирует «Таглит», чтобы избежать скандала среди тысяч желающих воспользоваться программой
Программа «Таглит» проводится при поддержке Евро-Азиатского Еврейского Конгресса (ЕАЕК) и Александра Машкевича. Её цель - обеспечить еврейской молодежи более глубокое понимание израильской культуры в ее аутентичном виде. Это дает возможность заработать жителям тех областей, где проезжают туристы, а участники «Таглита» получают опыт не формального, а непосредственного соприкосновения с повседневной жизнью жителей Израиля.
Евро-Азиатский Еврейский Конгресс проводит «Таглит» совместно с Genesis Philanthropy Group: вместе они обеспечивают наиболее насыщенный и интересный маршрут поездки. Ведь вынесенные из поездки впечатления призваны усиливать самоидентификацию участников как части древнего еврейского народа, отмечает Машкевич Александр Антонович. Скандал, который часто сопровождает евреев, чаще всего возникает, когда они не полностью осознают свою идентичность. А программа «Таглит» помогает осознать свою роль и значение в этом мире.
Главной особенностью «Таглита» является также и то, что для своих участников он абсолютно бесплатен – все расходы берет на себя ЕАЕК и Фонд группы филантропов, инвестирующих в развитие еврейской культуры. Сама концепция программы всегда базировалась на филантропии, и в настоящее время в проекте приняло участие более 600 000 человек, сообщает Машкевич. Скандал среди желающих воспользоваться программой невозможен, так как организаторы делают все для того, чтобы она была доступной как можно большему числу молодых людей.
Участник должен быть не моложе 18 лет и не старше 26, и, конечно, быть евреем по происхождению. Для этого потребуется или свидетельство о рождении, или документальное подтверждение, полученное от семьи кандидата, замечает Машкевич. Скандал закатывать и расстраиваться, если кто-то еще не успел принять участие, не стоит. Успех «Таглит» гарантирует, что программа будет действовать еще не один год.
У «Таглита» уже выработан классический маршрут. Помимо этого, разработано множество направлений, таргетированных под различные интересы. «Например, есть как направление, в котором участники могут заняться экстремальным спортом, так и направление, связанное с искусством и его деятелями. В целом программа «Таглит» стремится дать целостное и сбалансированное представление о культуре Израиля», – комментирует Александр Машкевич. Не зря эту программу считают настоящим прорывом в сфере открытия Израиля и его традиций.