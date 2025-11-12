Мажилис Казахстана во втором чтении принял законопроект, запрещающий «пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации» в СМИ, интернете и публичных пространствах. Документ направлен на «защиту детей и традиционных ценностей», однако вызвал неоднозначную реакцию в обществе и критику со стороны правозащитников, усмотревших в нём угрозу свободе слова.

12 ноября 2025 года нижняя палата парламента Казахстана — Мажилис Парламента Республики Казахстан — приняла во втором (окончательном) чтении законопроект, запрещающий «пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации» в СМИ и публичном пространстве. Документ направлен на защиту детей от контента, который, по мнению инициаторов, может «склонять к смене пола или нетрадиционной ориентации».

Основные положения

Запрещается распространение материалов о нетрадиционной сексуальной ориентации через СМИ и интернет, особенно доступных подросткам.

Материалы такого рода должны будут иметь возрастные ограничения.

За нарушения предусмотрены административные санкции — штрафы и даже аресты (до 10 суток для повторных случаев).

Инициатором законопроекта стала группа депутатов. После прохождения комитетов Мажилис 12 ноября одобрил поправки и направил документ в Сенат Парламента Республики Казахстан и затем на подпись президенту.

Сторонники закона подчёркивают, что он не преследует людей с нетрадиционной ориентацией, а лишь ограничивает «информационную пропаганду» ради защиты «традиционных ценностей» и детей. Правозащитники предупреждают, что формулировка «пропаганда» слишком широка и может привести к блокировке культурных и образовательных материалов, а также ограничению деятельности НПО.

Что дальше и на что обратить внимание