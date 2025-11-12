В четверг, 13 ноября, жители западных регионов Казахстана ощутят всю переменчивость осени — от снега и минусовых температур в Уральске до почти весеннего тепла в Актау.

Погода по городам:

Уральск: днём около +2 °C, ночью до –3 °C, облачно, возможен небольшой снег.

Актау: днём +14 … +15 °C, ночью +12 … +13 °C, ясно, без осадков.

Атырау: днём около +6 °C, ночью +1 °C, облачно, без осадков.

Актобе: днём +6 °C, ночью +3 °C, облачно, местами возможны осадки.

Такой контраст погоды наглядно показывает: ноябрь может быть и снежным, и по-весеннему тёплым — всё зависит от того, где вы встречаете новый день.