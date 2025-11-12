Мажилис Парламента Казахстана одобрил поправки Сената в закон по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля, направленные на ограничение использования фонограмм на концертах.
Теперь организаторы обязаны заранее уведомлять публику, если выступление проходит под запись. За сокрытие информации предусмотрен штраф до 1 000 МРП (около 3,9 млн тенге).
Контроль за исполнением нормы возложен на акиматы.
Запрет не будет действовать в театрах, цирках и других учреждениях, где использование фонограмм технически необходимо.
Кроме того, законопроект включает поправки об отсрочке обязательной отработки для выпускников зарубежных программ и единовременных выплатах победителям международных конкурсов.