В Атырау внедряется проект «умных светофоров», направленный на повышение эффективности управления дорожным движением с использованием современных технологий и элементов искусственного интеллекта.

На данный момент система работает в тестовом режиме. В этот период от жителей города поступают предложения и замечания, касающиеся отсутствия на отдельных перекрёстках дополнительных направляющих зелёных стрелок и сигнала «зелёный плюс».

В ближайшее время планируется установка дополнительных стрелок. Все поступившие обращения горожан внимательно рассматриваются акиматом города Атырау и Городским управлением полиции. Совместно с подрядной организацией проводится анализ и принимаются необходимые меры по совершенствованию работы системы.

Отмечается, что в городе установлено 78 светофоров, из них 42 — на Азиатской стороне (в том числе 3 предназначены для пешеходов) и 36 — на Европейской (2 из них — пешеходные). В рамках проекта в систему загружено более 160 тысяч данных, которые обрабатываются с помощью специальных алгоритмов для оптимизации движения транспорта и пешеходов.