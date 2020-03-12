Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, Асылбек Инкаргалиев 14 февраля в 15.00 вышел из дома в поселке Деркул и до настоящего времени не вернулся. – Рост мужчины около 175 сантиметров, волосы черные, короткие, нос прямой. Был одет в куртку черного цвета с капюшоном, джинсовые брюки темно-синего цвета, черные сапоги, на голове была черная норковая шапка, - сообщили в полиции. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Асылбека Инкаргалиева, полицейские просят сообщить по номерам: 98-45-30, факс 8(7112) 50-80-32, 8-775-717-11-19, 8-707-881-66-66 или 102. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.