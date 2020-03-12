Комментарий размещен на официальной странице акимата области в Instagram, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В акимате Актюбинской области прокомментировали арест заместителя акима области Фото с сайта 2gis.kz Под фото Руслана Мамунова на двух языках стоит комментарий, в котором говорится, что в отношении заместителя акима области Руслана Мамунова возбуждено уголовное дело, не связанное с его деятельностью в Актюбинской области. Дело ведет агентство по противодействию коррупции. Расследование ведется по делу четырехлетней давности. Напомним, 12 марта стало известно, что заместитель акима Актюбинской области Руслан Мамунов задержан и помещен в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ