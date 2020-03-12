Иллюстративное фото из архива "МГ" В сообщении говорится, что семья прибыла из Кореи транзитом через Нур-Султан в Уральск. - Добрый день, мои дорогие. В общем, такая информация: 25-го прибыла семья из Южной Кореи в Уральск. Они транзитом летели через Нур-Султан. Значит там всех астанчан выгрузили и отправили на карантин, а наши прилетели в Уральск. Тут их никто не проверил, они прошли спокойно, никому они ничего не сообщили, откуда прилетели. Ну, в общем, вчера, она свалилась с высокой температурой. Живут в Плодоовощном. Они жили полноценной жизнью, магазин - рынок. Прилетели из Кореи в самый пик. В общем, у нас в Уральск тоже эту заразу (коронавирус - прим. автора) привезли, - говорится в сообщении. Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев подтвердил, что на самом деле в Уральске есть люди, которые прибыли из Южной Корей. - Информация о том, что они больны коронавирусом, фейковая. У нас нет тех, кто прибыл из Кореи и сейчас с температурой. Если бы у них была температура, то они в любом случае находились бы в инфекционной больнице под наблюдением врачей, - отметил Нурлыбек Мустаев. - У нас идет ежедневный мониторинг прибывших из неблагополучных стран, работа проводится с пограничной службой. Обо всех внутренних рейсах идет переписка по всем областям. В Плодоовощном есть семья, они действительно прибыли из Кореи, но ни у кого из них температуры не было и 25 февраля у них уже окончено медицинское наблюдение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.