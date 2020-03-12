Цель данного мероприятия - эффективная организация государственной службы в регионе в рамках образовательных программ Академии государственного управления при президенте РК. В конференции приняли участие руководители областных управлений, представители этических служб и сотрудники филиала Академии государственного управления при президенте РК по Атырауской области. В ходе заседания состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве Академии госуправления при президенте РК с акиматом Атырауской области. Далее работу конференции с приветственным словом открыл глава региона Махамбет Досмухамбетов. - Необходимо повысить потенциал государственных служащих в регионах, особенно в сельской местности. При этом очень приятно, что Академия предлагает сотрудникам местных исполнительных органов получить качественное образование без отрыва от производства. С гибким графиком обучения. Также государственные служащие должны обучаться на местах по годичной программе магистратуры "Региональное развитие". Хочу отметить, что на эти цели из областного бюджета предусмотрены средства. Ведь это уникальная возможность повысить потенциал государственной службы региона. Потому что они благодаря карьерному росту, получают новые знания и навыки, знакомятся с уникальными образцами развития общества и служения стране, - сказал Махамбет Досмухамбетов. В настоящее время областным филиалом академии проводится определенная работа по формированию нового поколения государственных служащих в соответствии с современными требованиями. В частности, информационно-коммуникационная работа стала неотъемлемой частью обучения. Кроме того, сама организация учебного процесса в Академии основана на цифровых и интерактивных технологиях обучения. Стоит отметить, что в прошлом году в филиале было проведено 1584 семинара повышения квалификации.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.