Трудовая деятельность: - инструктор спорткомитета Западно-Казахстанской области; - тренер-преподаватель по борьбе қазақ күресі в Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва (СДЮШОР, г. Уральск); - директор детско-юношеской спортивной школы «Қайрат» в Уральске; - заместитель начальника управления туризма и спорта Западно-Казахстанской области; - председатель Федерации национальной борьбы и самбо Западно-Казахстанской области; - президентом Всемирной федерации қазақ күресі, председатель дисциплинарного комитета, Федерация қазақ күресі Западно-Казахстанской области. С 2018 года работал Государственным тренером по самбо в Комитете по делам спорта и физической культуры, Министерство культуры и спорта РК.Напомним, 29 января стало известно, что экс-руководитель управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области Асия Аманбаева написала заявление на увольнение по собственному желанию. Она проработала на этой должности три года. Ранее эту должность занимал Муслим Ундаганов, который в общей сложности проработал в облспорте 10 лет. Он был задержан в марте 2013 года, в 2014 году его осудили на 12 лет лишения свободы. После на эту должность был назначен Азамат Бекет, который, к слову, 9 лет проработал в департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. После ухода акима ЗКО Нурлана Ногаева в Атыраускую область, Азамат Бекет последовал за ним. В мае 2016 года он возглавил управление физической культуры и спорта Атырауской области. В августе 2016 года на должность главы облспорта был назначен Тимур Шаяхметов. Однако уже в декабре этого же года он был задержан за взятку сотрудниками департамента национального бюро по противодействию коррупции ЗКО. В апреле 2017 года его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
