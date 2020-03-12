Сейчас заместитель акима Актюбинской области Руслан Мамунов в СИЗО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Замакима Актюбинской области опроверг слухи о своем задержании Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. 12 марта в ходе пресс-конференции в департаменте по противодействию коррупции Актюбинской области сообщили, что Руслан Мамунов задержан по подозрению в мошенничестве. Он находится в СИЗО ДВД Астаны. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о задержании Руслана Мамунова, однако 1 марта он выложил сообщение на своей странице в Facebook, а после опубликовал видеообращение о том, что находится на свободе. В сообщении замакима написал, что на тот момент он находится в Нур-Султане и что его никто не задерживал. В этом же сообщении Мамунов написал, что собирается подать в суд на людей, распространявших о нем ложную информацию. Также он отметил, что является свидетелем по делу четырехлетней давности. Руслан Мамунов окончил Экономический университет Казпотребсоюза, Казахский гуманитарно-юридический университет, Школу менеджмента и маркетинга Шотландии в Эдинбурге по специальностям «экономика», «юриспруденция», корпоративное управление МВА. Должность заместителя акима Актюбинской области занимает с 14 ноября 2019 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ