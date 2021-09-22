- Спасибо жюри за такое решение. От всей нашей команды Kaspi.kz спасибо каждому нашему любимому клиенту за то, что вы пользуетесь нашими сервисами и вдохновляете нас на постоянные улучшения и инновации. Мы, со своей стороны, обещаем, что будем и дальше приятно удивлять казахстанцев инновационными сервисами, которые улучшают нашу жизнь. И вместе показывать всему миру, что в Казахстане могут создаваться и успешно развиваться инновационные технологические компании, - сказал Михаил Ломтадзе на церемонии награждения.

«Лучшим CEO года» вновь назван глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. Он получил награду «За инновационное развитие». «Лучшей сделкой года» признано успешное IPO Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже. Звание «Трансформатора года» также было отдано Kaspi.kz за создание нового клиентского опыта.Лучших руководителей и компаний ежегодно определяет экспертный совет Kazakhstan Growth Forum. В этом году в него вошли такие авторитетные эксперты, как Ораз Жандосов (Ассоциация экономистов), Сакен Жумашев (KPMG), Елена Бахмутова (АФК), Ельдар Абдразаков (Kazakhstan Growth Forum), Алина Алдамберген (KASE), Екатерина Бенджамин (IFC), Ерлан Досымбеков (EY), Ержан Досымбеков (Grant Thornton), Андрей Беклемишев (IDC). Победителей выбрали из 500 казахстанских компаний, представленных в различных отраслях экономики. Работу CEO и компаний жюри оценило по пяти критериям: Perfomance (Положительная рыночная динамика), Corporate Governance (Транспарентность деятельности), Innovations (Прорывные инициативы и продукты), Corporate Culture&Talent Management (Корпоративная культура и развитие талантов), Impact (Социальный вклад). Ранее глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе неоднократно был признан лучшим руководителем компании в Казахстане по результатам опроса СЕО Survey, который ежегодно проводит ведущая международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC).