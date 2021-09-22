– На месте происшествия была составлена схема ДТП, транспортные средства припаркованы. После прохождения экспертизы установлено, что 18-летний водитель автомобиля Hyundai Accent был трезв, - сообщили в полиции.

Трагедия произошла 22 сентября в 1:20 по улице Сатпаева. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, Hyundai Accent и "Лада Приора" ехали в одном направлении и столкнулись. От удара "Ладу" отбросило в сторону, где машина врезалась в столб уличного освещения.В результате аварии 18-летние водитель и пассажир "Лады" получили травмы и были доставлены в Атыраускую областную больницу. К сожалению, от полученных травм пассажир легковушки скончался в реанимации, водитель находится в отделении травматологии. По информации пресс-службы управления здравоохранения региона, на момент госпитализации у мужчины был вывих правого бедра. В настоящее время он находится в сознании, состояние средней степени тяжести. Вывих правого бедра исправлен.