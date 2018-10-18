К такому выводу пришли члены комиссии, которые расследовали дело, связанное с пожаром на АЗС в Актобе, в котором погибли два человека, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Причина случившегося неудовлетворительная организация работ, - сообщил замруководителя управления по инспекции труда Актюбинской области Бауыржан ОРАЗАЕВ. – Наши инспекторы пришли к выводу, что в случившемся 100-процентная вина работодателя ТОО «Синойл». По словам замруководителя управления по инспекции труда, причиной пожара мог стать мобильный телефон оператора. - По словам очевидцев, у погибшего оператора с собой был мобильный телефон, хотя при таких работах по инструкции его обязаны сдать при входе на нефтебазу. Представители ДЧС склоняются, что возможно, это повлияло на несчастный случай, - пояснил Бауыржан ОРАЗАЕВ. Напомним, 10 сентября при въезде в Мартук произошел взрыв на АЗС. Трое пострадавших поступили в больницу. Как сообщил главврач БСМП Сакен Капанов, один из пострадавших получил ожоги легкой степени, выписался, но вскоре вернулся обратно, и сейчас находится на лечении в отделении травматологии больницы. Двое пострадавших были в тяжелом состоянии. Женщина 55 лет, оператор, получила 80-88% ожога тела, мужчина - 60-70% ожога тела. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ  