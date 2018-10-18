Сейчас на сайте министерства труда РК проходит электронное голосование, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  По словам руководителя отдела управления координации занятости и соцпрограмм ЗКО Самал Темировой, на областном этапе республиканского конкурса «Еңбек жолы» в номинации «Лучшая трудовая династия» победила династия Сатбаевых. Основатель династии – Сатбаев Нургазы - учредитель дорожно - строительной компании «Uniserv». Стоит отметить, что в настоящее время на сайте министерства труда и социальной защиты населения РК идет электронное голосование, которое завершится 20 октября. Честь нашей области защищает династия Сатбаевых. Проголосовать за представителей ЗКО можно здесь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.