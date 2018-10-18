В этом году Атырауская область продемонстрировала рекордный показатель строительства жилья в регионе за годы независимости Казахстана. На данный момент полным ходом идет строительство 44 многоквартирных домов. До конца этого года строительство 34 домов будет завершено. В частности, в микрорайоне Береке строятся 28 жилых домов на 2 622 квартиры. 13 жилых домов на 936 квартир будут сданы по программам ипотечного кредитования, 15 домов на 1686 квартир сдадут на основе аренды. Строительство 20 домов на 1 374 квартиры будет завершено в декабре 2018 года. - Двор каждого дома будет оснащен детскими площадками, магазинами, аптеками, автостоянками и камерами видеонаблюдения, - рассказал руководитель городского отдела строительства Тимур Басаров. В этом году также завершится строительство и 8 домов на 576 квартир в микрорайоне Нурсая. В вышеназванном микрорайоне находится в процессе строительство еще 2 домов на 240 квартир. Сдача объектов запланирована на следующий год. В городе по улице Амандосова строится 2 дома на 160 квартир. Строительство одного из домов по программе «7-20-25» было завершено в июле, теперь в планах у подрядной компании до конца текущего года закончить строительство второго дома по этой же программе. Строительство 60 домов в селе Талгайран города Атырау близится к своему завершению. Из них 28 домов - одноквартирных, 12 одноквартирных двухэтажных домов и 20 жилых домов на две квартиры. По словам руководителя областного управления строительства Малика Аманова, новое жилье на 85% возводится из отечественных строительных материалов. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев дал указание увеличить этот показатель. Глава региона, ознакомившись с темпами строительства, поручил ответственным органам не снижать ритм работ. - Глава государства в своем послании уделил особое внимание жилищному вопросу казахстанцев. Для выполнения поручения президента в Атырау проводится большая работа по строительству жилья. Наряду со строительством 44 многоэтажных жилых домов в регионе строятся 19 коммерческих жилых домов. Кроме того, согласно поручению главы государства, было выделено 400 земельных участков на строительство однотипных домов в рамках программы «Нурлы жер», площадью 60, 120 и 200 кв. метров, 60 жилых домов трех типов. Также дополнительно выделено 440 земельных участков, разрабатывается ПСД для строительства жилья. Жилищное строительство в регионе не снижает своих темпов. Атыраусцы активно участвуют в программах «Нурлы жер» и «7-20-25», находя для себя самую эффективную и доступную программу обретения жилья, - сказал глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.