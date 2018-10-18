Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение распространяется по мессенджеру WhatsApp. В голосовом сообщении девушка уверяет, что это правда. - Ребята, пенсионный фонд возмещает пенсионерам компенсацию в связи с инфляцией в размере порядка 150 тысяч тенге. Эта инфа до народа не доносится, но мои родители сегодня пошли и написали заявление. Работники ЦОНа подтвердили, что компенсация предусмотрена. Если у Вас есть близкие-пенсионеры, предложите им пройти в ЦОН либо ЕНПФ. Информация достоверная, я только что узнала от мамы и была возмущена, что пенсионеров не предупредили. Решила сама делать рассылки, - говорится в сообщении. Люди сразу же отреагировали на это сообщение. - Неужели это правда? Почему тогда власти не предупреждают нас, чтобы мы получили эти деньги? - говорит пенсионерка по имени Гульсум. Однако в ЕНПФ опровергли эту информацию. - Информация том, что пенсионный фонд возмещает 150 000 тенге в связи с инфляцией, рассылаемая посредством WhatsApp вкладчикам (получателям), не соответствует действительности, - заявили в ЕНПФ. - Напоминаем, что в Казахстане действует уникальная модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты. По данным ЕНПФ, выплата разницы (государственной гарантии) представляет собой единовременную выплату за счет средств государственного бюджета. Право на выплату по гарантии государства вкладчики получают при наступлении пенсионного возраста. Кроме того, это право имеют инвалиды І и ІІ групп, если инвалидность установлена бессрочно, лица, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, перечислявшие ОПВ, ОППВ,наследники в случае смерти лица, имеющего право на выплату по гарантии государства. - Фонд предупреждает всех вкладчиков и получателей о необходимости критически относиться ко всякого рода сообщениям, распространяемым в социальных сетях, и доверять исключительно проверенной информации из официальных источников, - пояснили в ЕНПФ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.