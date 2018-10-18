По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность, 16 градусов тепла днем и -2 градуса ночью. В Актобе днем до +13, ночью столбик термометра опустится до -2. В Атырау переменная облачность, днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью +2. В Актау днем ожидается 20 градусов выше нуля, ночью также тепло +12.