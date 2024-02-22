Полицейскими установлен подозреваемый, предлагавший получить рабочую визу в Европу за небольшую плату, сообщает Polisia.kz.

Потерпевший намеревался выехать на заработки в Европу. На просторах интернета мужчина увидел объявление, где предлагали за небольшую плату сделать рабочую визу. Списавшись с автором объявления, молодой человек отправил 400 тысяч тенге. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.

Полицейскими установлен и доставлен в отдел полиции житель Туркестанской области. Выяснилось, что аферист, предоставив потерпевшему ложную информацию, выманив у него денежные средства, потратил их на собственные нужды.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Полиция напоминает, что виза не выдается без личного визита в консульство, дактилоскопии, также требуется прохождение собеседования.