Как рассказал руководитель отдела сельского хозяйства Сырымского района Конысбай МОЛДАГАЛИЕВ, за этот год в сфере сельского хозяйства района было произведено продукции на общую сумму 6,9 миллиарда тенге. - Мы наблюдаем увеличение производства продукции на 1,5 %. У нас трудятся в этой сфере 385 сельхозформирований и более тысячи человек. Во всех категориях хозяйств растет поголовье скота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день крупнорогатый скот составляет в районе 47 тысяч голов, отмечается рост на 7,7 %. Численность овец и коз составляет 107 тысяч голов, их рост составил всего 1%. Рост поголовья лошадей стал на 12 % больше, чем в прошлом году, - пояснил Конысбай МОЛДАГАЛИЕВ. Стоит отметить, что по программме «Сыбага» шесть крестьянских хозяйств приобрели 244 головы крупнорогатого скота на сумму 46,9 миллиона тенге. -Также по программе «Кулан» три хозяйства приобрели 223 лошади на сумму более 70 миллионов тенге. Два хозяйства по программе «Алтын асык» приобрели около 700 голов овец на сумму 8,6 миллиона тенге, - рассказал Конысбай МОЛДАГАЛИЕВ. – Что касается зерновых культур, то их площадь составила 10 тысяч гектаров при средней урожайности 12 центнеров с гектара. Валовый объем урожая составил 12 тысяч тонн. Кроме того, площадь посева масличных культур составила 700 гектаров, а его средняя урожайность - 5,5 центра с гектара. Между тем, в рамках программ «Кулан», «Алтын асык», «Сыбага» по животноводству было выплачено 253 миллиона тенге субсидий 153 крестьянским хозяйствам и 13 кооперативам. До конца года объем субсидий составит 277 миллионов тенге.