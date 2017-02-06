Цена поднялась на самую ходовую марку топлива - АИ-92, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WhatsApp Image 2017-02-06 at 12.58.27 Стоимость 1 литра бензина марки АИ-92 на станциях "КазМунайГаз" составлет 139 тенге, АИ-95 - 150 тенге, а АИ-98 - 155 тенге за литр. Стоит отметить, что топливо подорожало только на заправках "КазМунайГаз". На всех остальных цены пока остались прежними и варьируются от 130 до 139 тенге за литр. Напомним, что ранее "КазМунайГаз" предупреждал, что АИ-92 подорожает до 140-145 тенге в ближайшее время. Таким образом, рынок избежит дефицита за счет импорта из России. Фото Медета МЕДРЕСОВА