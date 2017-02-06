Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО, сообщение о горящей крыше в доме по ул. Трудовая в Аксае поступило около 5 часов утра 5 февраля. - При проведении разведки службой ДЧС в доме были обнаружены и спасены два человека. Во время пожара они спали и не заметили возгорания. В 8.25 пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 70 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. В тушении было задействовано две единицы техники и пять человек личного состава. Причины пожара и виновные лица устанавливаются.