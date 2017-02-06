обратился с депутатским запросом к, в котором просил прояснить ситуацию, сложившуюся с АО "Национальная компания "КазАвтоЖол", под началом которой действует филиал «Дирекция платных автомобильных дорог» (оператор), взимающий плату на участке "Астана-Щучинск" автотрассы республиканского значения «Астана-Петропавловск». Если точнее, то депутат от КНПК просит предоставить информацию о том, какие конкретные меры принимаются для обеспечения безопасности движения и насколько они эффективны. Также коммунист пытается узнать точное количество дорожно-транспортных происшествий на данном участке дороги с летальным исходом с момента введения платного проезда в разрезе годов и месяцев. В настоящее время каждый автовладелец (пользователь), въезжающий на скоростной автобан, должен внести определенную плату за использование дороги. Проштудировав публичный договор, размещенный на сайте АО "Национальная компания "КазАвтоЖол", мажилисмен выяснил обязанности оператора, среди которых непосредственно предоставление пользователю услуги, сбор платы за проезд в соответствии с тарифами, предоставление пользователю информации о стоимости проезда и протяженности платного участка, порядке пользования и способа оплаты. В свою очередь, пользователь имеет право рассмотреть корректность списания денежных средств со своего лицевого счета оператором. В то же время на оператора не возложена обязанность по содержанию проезжей части в состоянии, обеспечивающем безопасность дорожного движения. А вот на пользователя определенные обязательства возложили: он не только платит за проезд, но и должен возместить ущерб, если в случае аварии повредит имущество АО НК «КазАвтоЖол». И даже в случае, когда аварийная ситуация возникает из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или несвоевременной очистки проезжей части от снежных заносов и переметов, штрафуют пользователя (водителя). Такая односторонняя ответственность возмутила мажилисмена. По его мнению, если участок дороги платный, то тогда и содержать его должны в отличном состоянии, которое обеспечит безопасность движения. Особенно это актуально в зимний период ухудшения метеорологических условий, ведь скорость автомашин на трассе большая - 140 км/ч. Доходы и бюджет АО НК «КазАвтоЖол» исчисляются миллиардами тенге, но это никак не влияет на улучшение ситуации с безопасностью на трассе. К большому прискорбию, граждане как гибли, так и продолжают гибнуть, а эти потери невосполнимы, как для родных и близких, так и для общества. В ближайшем будущем в рамках программы «Нурлы Жол» планируется введение платных участков дорог в направлении городов Караганды и Павлодар, что может привести к таким же трагедиям при их эксплуатации. Народный коммунист считает необходимым провести оценку эффективности механизма взаимодействия АО НК «КазАвтоЖол», оператора, органов внутренних дел, территориальных органов власти по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и ликвидации чрезвычайных ситуаций на платном участке дороги, а также разработать и принять комплекс мер, направленных на исправление ситуации.

Ольга КАРТАШЕВА