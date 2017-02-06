Фото с сайта almaty2017.com Первое место в забеге занял спортсмен из Корее Парку Джи Вон, вторым пришел кореец Ким До Кюм и третье место занял шорт-трекист из Западно-Казахстанской области Нурбеген ЖУМАГАЗИЕВ. В декабре прошлого года Нурбеген ЖУМАГАЗИЕВ выиграл этап Кубка Мира по шорт-треку, который проходил в Южной Корее. Кроме того, Жумагазиев является бронзовым призером зимних Азиатских игр 2011 года, которые проходили в Алматы. Всего на Универсиаде в Алматы ЗКО представляют четыре спортсмена по шорт-треку - Нурберген ЖУМАГАЗИЕВ, Абзал АЖГАЛИЕВ, Айдар БЕКЖАНОВ и Анита НАГАЙ.