В городском суде №2 города Атырау начались прения по делу экс-помощницы прокурора Лейлы СМАДЬЯРОВОЙ, совершившей самоподжог, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20170206_154325 Ранее сообщалось, что 2 февраля суд №2 города Атырау рассмотрел и удовлетворил ходатайство государственного обвинителя об изменении меры пресечения СМАДЬЯРОВОЙ с домашнего ареста на арест в СИЗО. Сегодня в этом же суде по данному делу  начались прения. Потерпевшая Лейла СМАДЬЯРОВА была доставлена в суд под конвоем из спецпалаты областной больницы. Судья Эльвира ОЙКУЛОВА, приняв во внимание состояние здоровья подсудимой, которой было тяжело стоять и отвечать на вопросы, разрешила сидеть на протяжении всего процесса. В ходе процесса адвокат подсудимой Игорь ВРАНЧЕВ выступил с ходатайством. - Я выступил с ходатайством об изменении меры пресечения  - с содержания под стражей на домашний арест, - рассказал адвокат подсудимой Игорь ВРАНЧЕВ. Однако, процессуальный прокурор ЕНСЕГЕНОВ воспротивился этому и заявил, что для изменения меры наказания подсудимой нет никакого основания. Для рассмотрения ходатайства адвоката судья объявила перерыв и удалилась в совещательную комнату. После чего всем представителям СМИ также было приказано покинуть зал суда. Отметим, что сегодня в рамках апелляционного процесса продолжатся прения сторон, подсудимая скажет свое последнее слово. Бывшая помощница областного прокурора Лейла СМАДЬЯРОВА обвиняется  по ст.366 ч.3 п.1,3,4 УК РК "Получение взятки" и статьям 24 ч.3, 366 ч.3 п.1,3,4 УК РК "Покушение на получение взятки". Судебный процесс по данному делу начался в октябре прошлого года. 31 января женщина пыталась совершить самоподжог на территории стоянки прокуратуры. Ее забрали в больницу с ожогом части лица и голени. 20170206_1543150 Ерлан ОМАРОВ