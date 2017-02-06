В Актобе в горящей квартире высотки найден труп 47-летнего мужчины

Одна из версий случившегося - погибший, вероятно, был пьян, заснул с непотушенной сигаретой, что в результате привело к трагедии, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". RBsEhRLMfWU Сигнал о пожаре в одной из квартир дома комплекса высоток "Актобе ажары" по проспекту Абулхаир хана в ДЧС поступил сегодня около 11 утра. Как сообщают в пресс-службе ведомства, через 40 минут пожар уже был ликвидирован. Площадь возгорания составила всего 15 кв. метров. Но выяснилось, что в горящей комнате находится человек. К сожалению, на момент приезда пожарных, мужчина был уже мертв. Предварительная причина смерти, по данным сотрудников противопожарной службы - неосторожное обращение с огнем. Как сообщают в департаменте по ЧС, из-за сильного задымления с верхних этажей 25-этажного дома было эвакуировано 15 человек, двое из которых несовершеннолетние дети. Все детали случившегося расследуются. Личность погибшего устанавливается, подчеркнули в пресс-службе ДЧС Актюбинской области. - В тушении пожара были задействованы 23 человека личного состава службы пожаротушения и 5 единиц техники, а также 3 специалиста центра медицины катастроф, - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Актюбинской области. Сабина АСКАРОВА