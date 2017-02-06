В забеге на дистанции 500 метров в призеры пробились сразу два казахстанца: это Денис НИКИША и Абзал АЖГАЛИЕВ. Абзал АЖГАЛИЕВ завоевал серебро, третьим стал Денис НИКИША. Золотую медаль выиграл южнокореец Ким До Кюм. Стоит отметить, что еще один шорт-трекист из ЗКО Нурберген ЖУМАГАЗИЕВ выиграл бронзу на Универсиаде в забеге на 1500 метров. Всего на Универсиаде в Алматы ЗКО представляют четыре спортсмена по шорт-треку - Нурберген ЖУМАГАЗИЕВ, Абзал АЖГАЛИЕВ, Айдар БЕКЖАНОВ и Анита НАГАЙ.