Судом установлено, что октябре прошлого года подсудимый зашел в один из магазинов Атырау. Дождавшись, когда продавец останется одна, перелез за прилавок и начал молотком наносить удары по голове женщины. Далее преступник, видимо, решил добить жертву. Он перетащил женщину, которая уже была без сознания, на склад и нанес ей множественные ножевые ранения в разные участки тела. - Похитив продукты и деньги из кассы магазина, подсудимый скрылся с места преступления. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице, - говорится в сообщении пресс-службы специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области. В том, что подсудимый действительно виновен, подтвердили и доказательства. Оказалось, что расправу над продавцом магазина засняла видеокамера, установленная в магазине. Исследования, проведенные в ходе судебного следствия, также указали, что убийство совершил именно подсудимый. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что на момент совершения убийства у подсудимого выявлены признаки психического заболевания - параноическая шизофрения. С данным диагнозом человек может не осознавать опасности своих действии и не руководить ими. - Постановлением суда уголовное дело было прекращено, подсудимый направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением в поселке Актас Талгарского района Алматинской области. Постановление суда не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.