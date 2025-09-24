В Каргалинском районе мужчина, желая заработать лёгкие деньги, попался на уловки мошенников. В мессенджере Telegram он увидел рекламу, в которой предлагали зарабатывать от 300 до 800 тенге за каждый скриншот с просмотром и лайком видео в социальной сети TikTok.

Поверив в обещания быстрого заработка, потерпевший согласился на условия и по указанию «администратора» зарегистрировался на сайте upjue.com, где ему предлагалось выполнять задания и приобретать фильмы. По словам злоумышленников, вложенные средства якобы приносили 30% прибыли.

В процессе «работы» мужчина начал переводить деньги на указанные ему карточные счета для «покупки фильмов». В итоге, злоумышленники, злоупотребив доверием потерпевшего, завладели его денежными средствами в размере более 2 млн тенге тенге.

По данному факту проводится расследование.

Фото: pexels.com