В настоящее время ведутся переговоры для того, чтобы определить другое место для строительства крытого рынка "Жайык", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске жители четырех многоэтажек выступили против строительства крытого рынка во дворе (фото, видео) 11 мая около сотни жителей многоэтажных домов, расположенных на проспекте Абулхаир хана и улице Оракбаева, собрались, чтобы обратиться к властям. Они подготовили плакаты с требованиями построить детскую площадку во дворе. Все были против того, чтобы на месте, где раньше был расположен рынок "Жайык", построили двухэтажный, новый, крытый рынок. Исполняющий обязанности начальника городского отдела архитектуры и градостроительства г. Уральск Мирхан Бердигалиев отметил, что этот вопрос взят на контроль. - В настоящее время, мы нашли уже участок для строительства крытого рынка, сейчас обговариваем все тонкости. Как только мы придем к общему решению, то на месте, где хотели возвести крытый рынок, построим спортивную площадку для детей, - заверил Мирхан Бердигалиев.  