— Годовая инфляция ритмично замедляется. Внешнее инфляционное давление постепенно снижается на фоне сдерживающей политики центральных банков и снизившихся мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. К внутренним факторам инфляции относятся фискальное стимулирование, устойчивый внутренний спрос и высокие инфляционные ожидания. Выросли риски реализации вторичных эффектов от повышения регулируемых цен, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге, — говорится в сообщении.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку до 16% годовых с процентным коридором +/- 1. Ранее она была 16,5% Очередное плановое решение по базовой ставке объявят 24 ноября. 25 августа Нацбанк снизил базовую ставку с 16.75 до 16.5%

Базовая ставка — это минимальная ставка, по которой главный банк страны выдаёт кредиты банкам второго уровня, и максимальная ставка, по которой он принимает депозиты банков.