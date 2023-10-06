В сентябре этого года суд признал экс-руководителя регионального филиала «Национальный центр качества дорожных активов» Зауырбека Кыпшакбаева виновным в неоднократном получении взятки. Его приговорили к 10 годам колонии. Сам Кыпшакбаев отказался от дачи показаний. Общая сумма взятки по делу значится 32 миллиона тенге. У подсудимого нашли только два миллиона, которые ему передали в день задержания.

Кстати, взяткодателем является депутат городского маслихата и руководитель строительной компании. Однако в отношении неё уголовное дело было прекращено, в суде комментировать этот момент не стали.

Как выяснилось, осуждённый Кыпшакбаев не согласился с таким приговором суда и решил его обжаловать. Уголовное дело будет рассматриваться в областном суде, дата рассмотрения ещё не назначена.