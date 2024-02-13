На сайте «Открытые НПА» опубликован законопроект министерства промышленности и строительства о внесении изменений в правила изъятия средств из ЕНПФ для улучшения жилищных условий.

По текущим правилам, чтобы пополнить сберегательный депозит из ЕНПФ, нужно сначала вернуть деньги в фонд и подать новую заявку. Министерство предлагает упростить эту процедуру, позволяя пополнять депозиты без возврата денег в ЕНПФ.

Еще одно изменение в правилах ипотечного кредитования: запрещается получать средства ЕНПФ для покупки жилья у супруга и близких родственников, а также у родственников супруги. Предлагается также разрешить переуступку прав на жилищные объекты, но на ограниченный срок — 20 дней. Также предлагается, чтобы при расторжении договора о строительстве собственного дома из средств ЕНПФ деньги не возвращались, если заявитель остается трудоспособным, но в случае смерти человека родственники должны будут вернуть средства в течение трех рабочих дней.

Также предлагается увеличить время, в течение которого можно хранить деньги на жилищных депозитах, с трех лет до восьми лет. За это время вкладчики смогут накопить половину стоимости жилья, что нужно для получения жилищного займа.

С начала 2021 года вкладчики из ЕНПФ смогли использовать часть своих накоплений сверх установленного лимита на покупку жилья, образование или лечение. С тех пор казахстанцы сняли 3,8 триллиона тенге из ЕНПФ, из которых 3,3 триллиона тенге были потрачены на улучшение жилищных условий.