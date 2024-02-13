Случай произошел 11 февраля на борту самолета рейса «Алматы – Уральск». По данным управления здравоохранения, ребенку, стало плохо, произошла остановка дыхания и сердцебиения. К слову, он состоит на диспансерном учете.

К счастью, на борту воздушного судна оказался врач Областной детской многопрофильной больницы, который находился на борту самолета в качестве пассажира. Он незамедлительно провел оценку состояния ребенка и реанимировал его. Позже ему оказана медикаментозная поддержка.

Состояние ребенка было стабилизировано и по прилету в аэропорт Уральска ребенок передали бригаде скорой медицинской помощи. Узнать данные врача не удалось. В пресс-службе управления здравоохранения пояснили, что доктор не захотел называть свое имя.