При проведении ОПМ «Заслон» стражи порядка задержали закладчиков синтетических наркотиков. Так, у 31-летнего мужчины нашли 21 зип-пакет, а у 37-летнего жителя Уральска обнаружены 46 пакетиков с порошкообразным веществом, также с мест закладок и с места жительства полицейские нашли еще семь пакетов.

В городе Аксай задержан третий закладчик. При обыске у него изъято 18 пакетов с «синтетикой». Еще шесть пакетов мужчина уже успел заложить. Все изъятые вещества являются синтетическими наркотиками пировалерон, мефедрон. По всем фактам начато досудебное расследование.

Стоит отметить, что по результатам оперативно-профилактического мероприятия «Заслон» сотрудники департамента полиции ЗКО выявили 13 наркопреступлений, из незаконного оборота было изъято 75 грамм наркотиков, из которых 65,78 грамма «синтетика» и 9,22 грамма марихуаны.